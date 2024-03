Milan, +8 rispetto a un anno fa. Così Pioli ha risposto a Cardinale

Il quinto gol stagionale di Noah Okafor, che alla Lazio aveva segnato pure all'andata (e anche a Udine aveva fruttato 3 punti in extremis), ha permesso al Milan di vincere la burrascosa partita dell'Olimpico. I biancocelesti hanno chiuso con otto giocatori in campo, fra polemiche furibonde, un accenno di rissa, il durissimo attacco post partita di Lotito e Di Bello sotto accusa per una direzione di gara che definire disastrosa è un eufemismo. Grazie a questo successo, i rossoneri consolidano il terzo posto, si portano a una lunghezza dalla Juve, aspettando la gara del Maradona fra il Napoli e i bianconeri. Inoltre, contano 8 punti sul Bologna, quarto in classifica che a Bergamo spareggerà per la Champions con l'Atalanta. Dopo 27 giornate, il Milan vanta 8 punti in più rispetto a un anno fa, quand'era quarto in classifica a quota 48, mentre la Lazio, che nella stagione 2022/2023, lasciatasi alle spalle la ventisettesima partita aveva 52 punti ed era terza, oggi è nona e di punti ne ha 40.