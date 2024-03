Diretta Milan-Empoli ore 15.00: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan ospita l'Empoli nella sfida valida per la 28ª giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Pioli scendono in campo a caccia del secondo successo consecutivo dopo i 3 punti conquistati - fra tante polemiche - all'Olimpico contro la Lazio. Un match a cui guarda con grande interesse la Juve di Allegri, che alle 18 affronterà l'Atalanta nel big match di giornata. In palio, il secondo posto alle spalle dell'Inter reduce dal successo in trasferta contro il Bologna.