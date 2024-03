Pioli, il bivio derby per tenersi il Milan

MILANO - Il secondo posto e l’ Europa League . Che non significa per forza di cose vincere il trofeo, comunque oggi obiettivo primario del Milan, ma superare i quarti e vedere poi che succederà, dando per - quasi - certa la qualificazione alla prossima super Champions (più 11 sulla Roma quinta, 15 sull’Atalanta sesta, seppur con una gara in meno). Da questi due binari, campionato ed Europa League, passa molto, se non tutto, del futuro di Stefano Pioli al Milan . C’è però un “ma”, un di più, un fattore che potrebbe sparigliare le carte, ovviamente in negativo. Si chiama derby.

Il derby con l'Inter di lunedì

È innegabile che la “popolarità” del tecnico emiliano nella tifoseria rossonera sia calata nel corso del 2023 per colpa dei cinque ko contro l’Inter. Un’escalation iniziata con la Supercoppa italiana a Riad il 18 gennaio dell’anno scorso (3-0 per i nerazzurri), passata dalla partita del girone di ritorno il 5 febbraio (1-0) e gonfiata dai due incroci in semifinale di Champions a maggio (2-0 e 1-0). E, a completare l’opera, il tonfo per 5-1 del 16 settembre, una sconfitta che ha smontato il brillante avvio di stagione del Milan che lì ha come perso la magia creatasi in estate e mai del tutto recuperata. La società - tuttora, va sottolineato con decisione - ha dato e continua a dare a Pioli grande fiducia, quella però che hanno perso molti tifosi soprattutto per colpa delle cinque stracittadine del 2023. Per questo motivo, al di là del piazzamento finale in campionato e dell’epilogo in Europa League, una fetta del destino di Pioli potrebbe decidersi nel derby di ritorno, la cui data ufficiale arriverà oggi, anche se ieri sono emersi dei rumors che danno la partita, in programma alla 33ª giornata, fissata per lunedì 22 aprile alle 20.45. Una collocazione inedita, dovuta però al fatto che il Milan giovedì 18 giocherà alle 21 il ritorno dei quarti di finale di Europa League all’Olimpico contro la Roma. Il derby come spartiacque, dunque: è vero che una partita vale sempre tre punti e il Milan potrebbe raggiungere il secondo posto a prescindere dal risultato della gara con l’Inter, ma pensare che il Diavolo perda il sesto derby di fila potrebbe davvero scombussolare ulteriormente il clima intorno alla squadra e, soprattutto, al tecnico. Se invece Pioli dovesse interrompere l’emorragia nelle gare cittadine e poi concludere al meglio l’annata, allora sì che la società si troverebbe nelle condizioni di impostare un prosieguo del lavoro con lui, a prescindere dal contratto in scadenza nel giugno 2025.

Los Angeles per Giroud

Derby, in casa Milan, fa chiaramente rima con Giroud, in gol negli ultimi due successi dei rossoneri, in particolare nel 2-1 che indirizzò, di fatto, lo scudetto 2021-22 (il famoso "si è girato Giroud"). Il francese, come noto, è in scadenza e a fine annata deciderà il proprio futuro con il club rossonero. Fra le opzioni rimane forte la tentazione statunitense con i Los Angeles Fc, che avrebbero già presentato una prima offerta.