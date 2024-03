Milan, per Kjaer sospiro di sollievo ma rimane l’allerta in difesa

MILANO - Un sospiro di sollievo, ma l’allerta in casa rossonera per la situazione del reparto difensivo rimane alta. Troppe le “scottature” prese in questa stagione, con momenti in cui Stefano Pioli si è ritrovato a schierare al centro della propria retroguardia o il giovane Simic o l’adattato Theo Hernandez. Visto che sabato con la trasferta a Firenze inizierà il rush finale che vedrà il Milan impegnato su due fronti - corsa al secondo posto e quarti di Europa League (11-18 aprile contro la Roma) -, meglio incrociare le dita e sperare di avere a disposizione più centrali possibili. Proprio ora che sembrava finalmente aver recuperato tutti, infatti, il tecnico ha dovuto (ri)salutare per 5-6 settimane Pierre Kalulu, che contro il Verona ha riportato la distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La buona notizia - ma, visto lo storico del soggetto, sarà comunque meglio aspettare i prossimi giorni - è arrivata ieri da Simon Kjaer.