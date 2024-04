Pioli: "Stiamo bene fisicamente, vogliamo arrivare in fondo in Europa League"

"Era una partita difficile e l'abbiamo giocata bene. Ora servono grande attenzione e concentrazione contro la Roma in Europa League. Sarà un obiettivo importante per entrambe le squadre". Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Milan sul Lecce. "Proviamo a essere imprevedibili, mettendo dubbi alla fase difensiva avversaria. Alcuni giocatori sono difficili da prendere nell'uno contro uno - aggiunge il tecnico rossonero -. Il gruppo ha una grande mentalità. Non è stata una stagione sempre brillante, con noi hanno sofferto anche i nostri tifosi, che non ci hanno mai lasciato da soli nei momenti difficili. Dobbiamo approfittare di questo entusiasmo. Vogliamo allungare questo momento positivo. Stiamo bene fisicamente e tecnicamente. Questo è il periodo che dirà tanto della nostra stagione. Vogliamo arrivare secondi in campionato e in fondo in Europa". A Pioli questo gruppo piace "tantissimo, dirigenti e staff compresi. E' difficile trovare un ambiente così attento e positivo anche quando sembra che le cose non funzionino. C'è una bella simbiosi tra giocatori vecchi e nuovi". Guardando ora ai quarti di Europa League, ha poi dichiarato: "Dobbiamo alzare il nostro livello. Cercheremo di prenderci un vantaggio sulla Roma con la partita d'andata in casa".