"Milan, con la Roma due sfide spettacolari. Come fermare Dybala e Lukaku"

MILANO - Filippo Galli , leggendario difensore del Milan , oggi titolare del blog “ La complessità del calcio ” (filippogalli.com) commenta il confronto di Europa League tra i rossoneri e la Roma , in programma giovedì: «Mi aspetto due partite spettacolari. Non credo ci saranno calcoli, si affronteranno a viso aperto. La svolta che ha dato De Rossi in termini di risultati è stata importante. E la vittoria dell’ultimo derby ne è la prova. Il Milan è in un periodo straordinario». Si gioca in una competizione europea, cambia qualcosa?

«Il palcoscenico europeo apporta un fascino superiore, ma Milan-Roma resta sempre un match particolare. Per me sarebbe bello che i rossoneri passino il turno e conquistino un trofeo che ancora manca in bacheca».



La difesa del Milan dovrà bloccare Dybala e Lukaku.

«Sono attaccanti molto forti e il loro gioco a due potrebbe mettere in difficoltà il Milan, che dovrà difendere da squadra. Lukaku è un punto di riferimento, fa salire i compagni ed è bravo a chiamare la profondità. Dovranno essere limitati i rifornimenti per il belga. Dybala è uno che la palla se la va a prendere, è più difficile da fermare».



Nel Milan mancherà Tomori, squalificato. Quanto sarà importante il recupero di Thiaw?

«Darebbe qualche sicurezza in più visto che Kjaer non è al meglio. Credo che al di là delle qualità individuali sia più importante avere giocatori che riescano a stare in partita per tutti i 90’, vedi Gabbia, che riesce a svolgere il compito a lui affidato per tutta la partita. Lui e Thiaw potrebbero essere una coppia importante».