Stadio Milan, accelerata: San Donato manda i documenti alla Regione

Procede l'iter amministrativo per l'approvazione del progetto del nuovo stadio del Milan . Nel febbraio scorso, RedBird aveva completato il rogito per la compravendita dell'area San Francesco presso il comune dell'hinterland milanese San Donato . Il 19 aprile, l'amministrazione comunale ha inviato la richiesta di adesione agli enti coinvolti nella realizzazione del nuovo impianto.

Nuovo stadio Milan: un passo avanti

A ricevere formalmente la richiesta di adesione dal parte del comune di San Donato, sono Regione Lombardia, Città Metropolitana, Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana, FS Sistemi Urbani e Sportlifecity - società che il Milan controlla al 90% dopo l'acquisizione nel luglio 2023 e che si era già impegnata per l'acquisto del terreno - .

I destinatari della richiesta sono dunque i soggetti che aderiranno all’Accordo di Programma per la costruzione del nuovo stadio da 70 mila posti, più altri interventi nell'area urbanistica circostante. Oltre all'impianto infatti, è prevista la realizzazione di parcheggi su due livelli da 3.500 posti, ristoranti, uffici, una struttura alberghiera, un rivenditore ufficiale del Milan, un museo, una piazza e un auditorium. Il prossimo step prevede la conferma di adesione da parte degli enti che saranno coinvolti nella definizione degli impegni economici e operativi del progetto.

Queste le parole del sindaco di San Donato Francesco Squeri: "Il progetto dello stadio rappresenta un’occasione unica di sviluppo e di attrattività non solo per la città di San Donato, ma per tutto il Sud Milano. Proprio per questo, come amministrazione comunale, sentiamo con forza il dovere di valutare con la massima serietà l’intervento con l’obiettivo di portare avanti l’interesse di tutta la collettività, anche aprendo momenti di confronto con i cittadini e con i Sindaci del territorio", ha concluso il Primo cittadino.