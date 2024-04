Nuova era Milan, avanza Lopetegui. Ma attenzione a Van Bommel

Ormai l’argomento è diventato di stretta attualità. Fin dallo scorso inverno la dirigenza rossonera ha iniziato a vagliare profili per il dopo Pioli - che nel frattempo è entrato in orbita Napoli -, ma la speranza è sempre stata quella di andare avanti con lui. Ora sono diversi i tecnici che il Milan sta valutando per la stagione ’24-25 e questo sarà il tema principale dei discorsi che verranno fatti fra lunedì e martedì nei vari incontri che svolgerà Gerry Cardinale se, come pare, tornerà a Milano, evidentemente non solo per assistere al derby. I nomi sul tavolo: Lopetegui, Thiago Motta, Fonseca e Van Bommel, più altri. In questo poker non rientra Antonio Conte - per ora, ma non ci sono segnali differenti al momento -, mentre occupa una sorta di pole position lo spagnolo Julen Lopetegui, svincolato.