Juve-Milan, emergenza Pioli: tre titolarissimi out contro i bianconeri

Sarà emergenza difesa per il Milan nel big match di sabato prossimo contro la Juventus . All'Allianz Stadium si troveranno di fronte seconda e terza della classe, ma i rossoneri dovranno fare i conti con assenze pesanti nel pacchetto arretrato. Sono stati cari, in termini di squalifiche, i concitati minuti finali nel derby contro l' Inter .

Juve-Milan, tre difensori rossoneri out

Stefano Pioli dovrà fare a meno di tre titolarissimi nella sfida contro la Juventus, tutti appartenenti alla retroguardia. Si tratta di Theo Hernandez, Davide Calabria e Fikayo Tomori. Per quanto riguarda Hernandez e Calabria, si sono visti sventolare un rosso diretto: il primo per un accesissimo battibecco con Denzel Dumfries, terminato con i due a contatto ed entrambi recatisi anzitempo negli spogliatoi; il secondo è stato invece espulso per aver colpito al volto Davide Frattesi prima dell'ultimo calcio d'angolo della partita. Non sarà a disposizione del tecnico rossonero nemmeno Tomori: il difensore inglese, infatti, era diffidato ed essendo stato ammonito al 92', anche lui salterà la Juventus per squalifica.