Nopetegui, neanche è arrivato e sui social Milan è già contestazione!

" Noi Lopetegui non lo vogliamo ", sembra il remake dell'arrivo di Allegri alla Juventus nel 2014. Questo è il pensiero dei tifosi del Milan sui social. Una risposta secca da parte dei supporters rossoneri dopo le ultime notizie che vedono lo spagnolo come favorito per prendere il posto di Pioli in panchina . Un'insurrezione digitale, dopo quelle della Curva, che ha portato all' hashtag #nopetegui . Non solo parole, ma anche fatti, con una petizione creata per contestare l'idea del club.

Milan, petizione contro Lopetegui: tifosi in rivolta

Da qualche ora sui social sta girando una petizione per lanciare un chiaro messaggio alla dirigenza del Milan. Lopetegui non è il profilo che vorrebbero i tifosi per cercare di ritornare a lottare per la vittoria dello scudetto e sognare anche in Europa. I suoi precedenti non entusiasmano e la sua ultima avventura sulla panchina del Wolverhampton non lo ha messo di certo in luce. La protesta è talmente forte che i tifosi hanno raccolto oltre 1000 firme. E il numero di nomi sulla lista non può fare altro che aumentare. "Il Milan non è un prodotto su cui speculare e Milano non è una piazza che si accontenta di partecipare" - il pensiero della Curva è chiaro, ora la palla passa alla società.