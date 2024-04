Pioli: "Schiacciati dalla Juve quando ha fatto entrare gli attaccanti"

TORINO - Dopo lo 0-0 che permette al Milan di tenere a distanza la Juventus nella corsa al secondo posto , Stefano Pioli commenta la sfida dell'Allianz Stadium ai microfoni di Dazn: "Momento delicato, reagire con questa voglia contro una grande squadra è importante. Abbiamo interpretato bene la partita, ci siamo sacrificati molto per ottenere il punto. Non c'erano i nostri tifosi, una buona reazione". Stagione quasi conclusa, ma il Milan vuole chiudere al meglio: "Si lavora sull'orgoglio e sulla voglia di fare bene con una maglia importante. Avremo 3 partite in casa e una a Torino, quindi dobbiamo fare bene con serietà fino alla fine".

Pioli: "Schiacciati dagli attaccanti"

Sul match contro la Juventus, Pioli aggiunge: "La loro catena di sinistra è esperta, quindi abbiamo provato a cambiare qualcosa. Non sempre ci siamo riusciti, ma nel primo tempo abbiamo fatto bene. nel secondo poche energie, loro ci hanno schiacciato inserendo molti attaccanti ma abbiamo difeso con tanto sacrificio. Non perdere era un risultato utile per noi. Abbiamo aspettato la Juve perchè conosciamo le caratteristiche e avevamo assenze. I risultati determinano valutazioni e giudizi, se la Juve avesse segnato forse si sarebbe detto che ci siamo difesi troppo bassi. Il piano della partita preparato era questo e siamo stati bravi. Momento delicato della stagione, una partita che contava tanto e sono soddisfatto".

Pioli: "Posso aver fatto degli errori"

Sui singoli Pioli spiega: "Pulisic mi è piaciuto, Chuku sta bene ma in questo momento non rinuncio ad un centrocampista per giocare con 4 giocatori offensivi e lui è il più sacrificato". Sulla settimana vissuta tra le mille indiscrezioni sul suo successore, Pioli chiarisce: "Non leggo più niente da tempo, gli amici mi mandano i messaggi. Ho vissuto con grande concentrazione, vogliamo fare bene in tutte le partite, e con la serenità per aiutare la squadra". Infine conclude: "Posso aver fatto degli errori, la stagione nostra poteva essere migliore ma se abbiamo tanti punti di distacco dall'Inter le altre stanno peggio di noi. Loro hanno fatto qualcosa di straordinario ma ci sono molte cose che si possono fare meglio. La squadra è cambiata molto, ma questo è un gruppo che ha le potenzialità per fare bene".