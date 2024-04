Milan, Pioli perde anche Maignan e Loftus-Cheek per il finale di stagione

Continuano le brutte notizie in casa Milan. Stefano Pioli dovrà fare i conti con due assenze importanti in vista della prossima partita casalinga contro il Genoa. Mike Maignan, già in panchina contro la Juventus, e Ruben Loftus Cheek si sono sottoposti ad accertamenti dopo i problemi muscolari accusati negli ultimi giorni. Oltre al portiere, infatti, anche il centrocampista inglese è uscito malconcio e anzitempo nella gara dell'Allianz contro i bianconeri.