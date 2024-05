Milan, occhio: con Davies al Real il Bayern si fionda su Theo Hernandez

C’è un triangolo di mercato intrigante che si sta disegnando da settimane e che corre sull’asse Madrid-Monaco di Baviera-Milano. È quello legato a due dei terzini sinistri più forti in circolazione ovvero Alphonso Davies del Bayern Monaco e Theo Hernandez del Milan. Non è un mistero che il club bavarese abbia messo i suoi occhi sul numero 19 milanista come obiettivo primario per la prossima estate. Un corteggiamento che non è ancora entrato nel vivo, ma che non si è mai spento anche perché, dall’altro lato, il Real Madrid è seriamente interessato nel mettere a disposizione di Ancelotti proprio Alphonso Davies, che ha già comunicato che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con i bavaresi. In tutto questo c’è il Milan come terza parte interessata, perché i rossoneri, al termine di questa tribolata stagione, cercheranno di trovare un accordo per il rinnovo di contratto di Theo Hernandez che, però, ha sempre delle richieste economiche molto importanti e che vanno oltre il salario massimo attualmente corrisposto, che è quello di Rafael Leao che tra parte fissa e bonus arriva a 7 milioni annui. Se le parti non dovessero trovare un accordo, allora il Milan potrebbe seriamente aprire alla cessione di Theo, ma per una cifra base non inferiore agli 80 milioni più bonus. Perché la valutazione attuale che potrebbe essere scritta sul cartellino del francese è di 100 milioni. Giustamente in quel di via Aldo Rossi non intendono svendere il loro gioiello in caso di proposta seria, ben sapendo che si tratta di uno dei laterali mancini più forti in circolazione.