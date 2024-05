Milan, torna di moda l’ipotesi Dominguez: tutte le alternative a centrocampo

MILANO - Oltre al grande investimento sulla punta centrale (con Jovic destinato a rimanere con un nuovo contratto triennale), il Milan ha un’altra priorità importante sul mercato: quella del centrocampista difensivo. Un vuoto che non è stato colmato dopo le partenze di Franck Kessie , Sandro Tonali e Rade Krunic (la cui cessione a titolo definitivo al Fenerbahçe in estate farà liberare il secondo slot da extracomunitario per il Milan) e che, dopo una stagione difficile a livello di fase di non possesso, è diventata una priorità non più rimandabile. La scorsa estate, ad esempio, i rossoneri sono stati vicini a Nico Dominguez , all’epoca dei fatti al Bologna e poi ceduto al Nottingham Forest . Erano i giorni in cui Krunic flirtava con il Fenerbahçe cercando di forzare la mano con il Milan, ma i rossoneri non lo accontentarono poiché non era pervenuta una proposta di acquisto a titolo definitivo da parte del club turco. La stagione di Dominguez al Forest ha dei numeri interessati: 28 presenze ufficiali delle quali 25 in Premier League , con due gol e 1.499 minuti giocati.

Milan, non solo Dominguez

Tuttavia la stagione del Nottingham non è proprio esaltante visto che attualmente è quart’ultimo con soli 29 punti in classifica, a +3 dal Luton a due giornate dalla fine con Chelsea (in casa) e Burnley fuori negli ultimi 180 minuti di campionato. Possibile che Dominguez, dopo un’annata complicata come questa, possa aver voglia di cambiare aria, ma molto dipenderà dalle considerazioni che farà a fine stagione e anche in base al fatto che il Nottingham si sia salvato o meno. Ovviamente non sono passati in secondo ordine i profili di Youssouf Fofana del Monaco, Renato Veiga del Basilea e Soufyan Amrabat, che tornerà alla Fiorentina dopo l’esperienza al Manchester United. Oltre al mediano, il Milan opererà anche in difesa, con un centrale che si andrà a integrare a Kalulu, Tomori, Gabbia e Thiaw, ma guarderà anche a un terzino, probabilmente sinistro come alternativa a Theo Hernandez (se resterà, visto il forte interesse del Bayern Monaco). In più in estate ci saranno i ritorni di due esuberi come Ballo-Touré (5 presenze al Fulham) e Divock Origi (20 apparizioni e nessuno gol con la maglia del Nottingham Forrest) che dovranno essere ricollocati sul mercato. Sempre che non vengano prese in considerazione le risoluzioni dei loro contratti.