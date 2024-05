Pioli-Milan, è finita: “Grazie per quello Scudetto indimenticabile”

La strade tra il Milan e Stefano Pioli si separano. La nota del club rossonero ha sancito l'esonero del tecnico dopo cinque stagioni. L'allenatore parmigiano dunque non proseguirà la sua avventura e dopo la gara contro la Salernitana potrà cercare una nuova sistemazione per il futuro. Non ci sarà nemmeno la conferenza alla vigilia della sfida di Serie A e il tecnico saluterà club, tifosi e giornalisti soltanto al termine della stessa. Un percorso fatto di tanti alti ma anche qualche momento basso: dalla vittoria dello scudetto dopo 11 anni fino ai tantissimi infortuni che ne hanno penalizzato la continuità. Nel mezzo il ritorno in Champions League con l'amarezza della semifinale persa lo scorso anno contro l' Inter e tanti altri momenti positivi ripercorsi dal club con un video saluto sui social: "Dear Mister".

Milan-Pioli, la nota del club

Il Milan ha comunicato l'esonero di Stefano Pioli con una nota ufficiale sul proprio sito. Di seguito: "AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019. Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club".

Il comunicato prosegue con i ringraziamenti del tecnico: "Stefano Pioli ringrazia il Milan per l'opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità. Il tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato".