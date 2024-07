Milan, ricetta Fonseca: intensità e sedute doppie

Dentro un centro sportivo di Milanello sempre più blindato, prosegue il lavoro di Paulo Fonseca con il gruppo di calciatori che ha a disposizione e la parola d’ordine, in ogni esercitazione è: intensità. Presto per notare grandi ed efficaci differenze rispetto alla gestione Pioli, ma qualche modifica c’è stata. I ritmi sono molto alti, la gestione del pallone anche attraverso esercizi nuovi è spesso al centro dell’attenzione del lavoro dei giocatori. La parte fisica sarà molto importante in queste due settimane, con un ritmo alto e un ritorno a un uso abbondante delle sedute doppie. Oggi, per esempio, la squadra si allenerà sia al mattino sia nel pomeriggio mentre la prossima settimana ci saranno ben quattro giorni con doppio allenamento: lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Chilometri e sollecitazioni costanti per arrivare a mettere benzina nei motori dei giocatori che sabato 20 scenderanno in campo a Vienna contro il Rapid in quella che sarà la prima uscita stagionale. Domani, infatti, non sono previsti test con altre squadre ed è probabile che ci possa essere una sgambata in famiglia con Milan Futuro. Domenica i giocatori avranno 24 ore di libertà e riposo prima che Milanello li riaccolga lunedì per la prima delle quattro giornate con doppio allenamento.