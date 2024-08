Ibrahimovic e il calciomercato Milan: “Chiude quando lo dico io. Siamo..."

"L'allenatore fa l'allenatore, la società fa il resto. Non abbiamo bisogno di fare altri acquisti. Non abbiamo bisogno di cedere nessuno, perché ci sono tante competizioni. Però il mercato chiude quando dico io che chiude". Zlatan Ibrahimovic senza riserve sul futuro del Milan. Il consigliere di RedBird è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del nuovo innesto Youssouf Fofana, il cui ingaggio è stato annunciato ufficialmente dal club nel pomeriggio di sabato 17 agosto. L'ex giocatore del Monaco, portato alla corte di Fonseca per riportare equilibrio a centrocampo, si è legato al club fino al 2028. Ibrahimovic ha fatto inoltre il punto sugli scenari di mercato del Milan, che ha conosciuto inoltre l'ingaggio di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal.