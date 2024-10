"Theo Hernandez mi ha stuprata e spinta dalla macchina": Kremleva ora rischia il carcere

Luisa Kremleva , modella ed influencer nota anche per aver recitato in diversi programmi televisivi spagnoli, sarà processata con l'accusa di aver incolpato ingiustamente di stupro Theo Hernandez . I fatti risalgono al 2017, quando la donna aveva affermato di aver subito violenza sessuale da parte del calciatore del Milan fuori da una discoteca di Marbella, più precisamente a bordo della Porsche del giocatore e successivamente spinta fuori dall'auto, causandosi così delle ferite al ginocchio. Tali accuse sono sempre state negate fermamente dal giocatore, affermando al contrario che il rapporto era stato consenziente .

Theo Hernandez, le accuse di violenza e la svolta

Il tribunale della Costa del Sol ha archiviato la denuncia di stupro, grazie anche alle immagini di videosorveglianza che mostravano l'influencer cadere da sola fuori dal locale, contraddicendo così la sua versione dei fatti. Ora, la modella sarà processata con l'accusa di aver incolpato ingiustamente Hernandez, un reato grave che potrebbe avere conseguenze legali significative per la Kremleva. Secondo i pm, la modella ha agito "maliziosamente" accusando il calciatore del Milan (oggi felicemente in coppia con Zoe Cristofoli), di avere abusato di lei, dopo che quest'ultimo si era rifiutato di tornare a casa con lei (dopo aver fatto sesso in macchina). La richiesta per la donna è ora di due anni di carcere, con una multa di 12.000 sterline.