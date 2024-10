Ibrahimovic, nuova vita da pugile? Cosa c'è dietro le voci sulla boxe. E i tifosi del Milan...

Probabilmente qualche tifoso del Milan, si lascerà andare alla più banale delle imprecazioni: «Ci mancava pure la boxe...». O meglio, crossover boxing per essere precisi (sfide, per semplificare, dove vengono mixate più discipline, come pugilato e arti marziali). Non bastassero le lunghe assenze da Milanello, spesso rumorose come le due che lo hanno visto lontano dalla squadra - reduce da due momenti critici - durante le due soste per le nazionali; non bastassero i messaggi criptici su social, come l’ultimo di cinque giorni fa in cui impugnava e faceva poi scivolare dalla mano granelli di sabbia di un deserto; adesso per Zlatan Ibrahimovic si parla addirittura di partecipare ad alcuni incontri sul ring. Chiaramente la notizia è da prendere con le pinze, ma quanto arrivato ieri dall’Inghilterra e dalle pagine sportive del “Sun”, non può che far clamore.