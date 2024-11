Ancelotti in confusione, Leao da fuoriclasse: Milan, le pagelle dell’impresa

Decisivo su Mbappé poco prima dell'intervallo e, soprattutto, sul colpo di testa di Brahim in piena zona Real. Salvato dal Var sul gol di Rudiger, dopo uscita un po’ così.

Emerson 6

Cade nella trappola di Vinicius, provocando il rigore dell'1-1, ma la verità è che è l'unica macchia di una prestazione più che sufficiente. Calabria (47' st) ng

Thiaw 7.5

Una sicurezza quando deve uscire palla al piede e sempre presente in chiusura. È lui a rompere il ghiaccio.

Tomori 7

Ottimo compagno di viaggio per Thiaw. Per caratteristiche spinge di meno che Emerson, ma dalla sua parte non si passa.

Musah 7

Fonseca gli affida il compito di aiutare Emerson a limitare Vinicius. Missione compiuta. Pavlovic (47' st) ng

Reijnders 7.5

Con la battuta in mano, si consacra in uno dei tempi più importanti del calcio mondiale. E segna anche il gol che chiude la partita.

Fofana 7

Dove c'è una palla sporca, c'è lui. Polpo.

Theo Hernandez 6.5

Non lesina mai energie, soprattutto quando si tratta di attaccare ma non è sempre preciso come potrebbe e dovrebbe.

Pulisic 7

Serve l'assist del primo gol a Thiaw e non dimentica mai che in fase di non possesso tocca a lui fare il terzo centrocampista.

Loftus-Cheek (25' st) 6

Fonseca ha bisogno di muscoli e lui glieli dà.

Morata 7.5

Generoso, gioca una partita completa, a tutto campo, segnando al "suo" Real Madrid il settimo gol in 13 incontri.

Abraham (25' st) 6

Attento e disponibile al sacrificio.

Leao 7.5

Il Milan ha un disperato bisogno di lui e, dopo ieri sera, difficilmente Fonseca cercherà la quadratura del suo cerchio senza il suo fuoriclasse lusitano, il suo uomo. Okafor (33' st) ng

All. Fonseca 8

Come gli era successo contro l'Inter, dà il meglio di sé quando è con le spalle al muro. E dopo aver imbrigliato Simone Inzaghi, stravince contro Carlo Ancelotti grazie a un atteggiamento coraggioso. Non se ne dimentichi.

Arbitro Vincic 7

Sempre vicino all’azione. Sbaglia pochissimo.