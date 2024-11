Fonseca si ingoia i fischi e rilancia: "Juve fermata, vedo un Milan da Scudetto"

MILANO - " I fischi di San Siro? Quando non si vince, dopo una gara così, se fossi stato un tifoso magari avrei fatto lo stesso . Non difendo questo atteggiamento, ma capisco perfettamente i tifosi". Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha commentato il deludente 0-0 tra i rossoneri e la Juventus di Thiago Motta ai microfoni di Dazn: "È stata una partita molto tattica. La squadra ha avuto troppo rispetto della Juve e la Juve troppo rispetto di noi. Sappiamo che la Juve difende molto bene, non è facile avere opportunità contro di loro e quelle cha abbiamo avuto per attaccare non le abbiamo sfruttate bene".

L'analisi di Fonseca

"Potevamo fare qualcosa in più offensivamente, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio e non abbiamo mai rischiato. Non è facile contro la Juve, ma quando abbiamo la possibilità dobbiamo fare meglio nelle ultime decisioni. Serviva più coraggio? Esatto, non abbiamo rischiato tanto. La squadra ha avuto sempre la volontà di giocare sicura ma, se vogliamo fare gol, dobbiamo prenderci più rischi. Normalmente creiamo sempre diversi situazioni, oggi la squadra non ha rischiato offensivamente. Credo ancora allo Scudetto? Per le altre persone è difficile, ma io continuo a crederci. Ci sono ancora tante partite e le altre squadre possono perdere punti", ha concluso Paulo Fonseca.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE