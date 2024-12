Cardinale, fai una cosa da Milan!

Bilancio ok ma in campo...

Si sa, lo scudetto del bilancio - e il Milan ha chiuso gli ultimi due in attivo - piace tanto ai dirigenti e viene spesso sbandierato, anche giustamente. Però il popolo rossonero vuole le vittorie sul campo, vuole i trofei, vuole una squadra - oltre a una società... - che sappia contrapporsi con forza per esempio all’Inter, che magari avrà i conti non in ordine come i rossoneri, ma ha agguantato per prima la seconda stella, ha raggiunto una finale di Champions (a discapito del Milan) e oggi è in lotta ancora per lo scudetto, al contrario della squadra di Fonseca, tristemente lontana dalla vetta. Cardinale ha dato forza alla sua posizione, ora è chiaro, anche ai più scettici, che il Milan sarà suo e di RedBird per altri anni e magari arriveranno nuovi investitori di minoranza dal mondo americano o arabo.

Però non c’è solo il marketing, non c’è solo il brand da esportare negli Stati Uniti con accordi prestigiosi come quello con i New York Yankees. Il tifoso rossonero il lunedì - una volta, ora vale qualsiasi giorno - guarda la classifica e non può sognare lo scudetto. Anzi, oggi ha paura di perdere pure la partecipazione alla Champions ’25-26. Per questo urge una mossa di campo da parte di Cardinale.

Dirigenza più costante

Serve che la dirigenza sia chiamata a una presenza più costante in vari ambiti, che dia maggiore forza alla sua scelta - discussa - di affidare la panchina a Fonseca, che rinforzi la squadra. Perché è evidente a tutti che questo organico sia corto, che presenti delle lacune in alcuni ruoli (il vice Fofana su tutti). Arrivare nelle prime quattro (o cinque, se l’Italia sarà brava a confermarsi al vertice del ranking Uefa) è vitale per il futuro del Milan. La vetrina della Champions è fondamentale anche per la crescita del club a livello finanziario: un Milan vincente è un Milan vendibile. I tifosi hanno mostrato il loro disappunto e la frattura non sarà semplice da ricomporre. I cori «questa società non ci merita», «noi non siamo americani» e «Cardinale devi vendere» difficilmente si placheranno a breve, ma Cardinale ha in mano le carte: sta a lui e ai suoi dirigenti fare qualcosa... “di Milan”.