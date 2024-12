Fonseca ha un Bennacer in più

Il ritorno di Bennacer

Il regista algerino, per caratteristiche tecniche e per il risicato numero di centrocampisti in rosa, è mancato parecchio nelle rotazioni di Fonseca che, ad esempio, ha dovuto adattare Filippo Terracciano (con un buon risultato contro il Verona) nel ruolo di mediano accanto a Youssouf Fofana. Bennacer è al secondo stop di un certo tipo negli ultimi diciotto mesi: prima la lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale patita dopo pochi minuti della semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter, poi il problema al polpaccio destro in nazionale che lo ha portato a finire nuovamente sotto i ferri. La prima diagnosi parlava di un recupero stimato in quattro mesi, se dovesse essere convocato per domenica sera, saremmo in anticipo di almeno due-tre settimane non essendoci stati intoppi di alcun genere durante la fase di riabilitazione.

Il mercato oltre Benncaer

Ovviamente rimane sempre vivo il tema legato al mercato invernale del Milan anche attorno alle condizioni effettive, a livello di ritorno in campo a buoni livelli, di Bennacer stesso. L’algerino, in estate, sembrava in procinto di poter andare in Arabia Saudita, ma nulla si è concretizzato né per lui né per il Milan. Difficile pensare che qualcosa si muova a gennaio, anche perché i rossoneri già sono corti adesso, figuriamoci se dovesse uscire anche un altro tassello in una zona nevralgica come quella centrale. A Casa Milan sperano che uno degli acquisti di gennaio, o magari già di dicembre, possa essere proprio lui per andare su uno (o forse due) obiettivi che completino il poster.

Moncada, le parole spiazzano i tifosi