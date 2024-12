Stiller e Ricci, il Milan investe in mezzo: la pescata di Moncada

MILANO - Un nuovo nome per il centrocampo del Milan. Un giocatore ideale da ruotare, a seconda delle necessità, al posto di Fofana o Reijnders nelle due posizioni mediane del 4-2-3-1 di Fonseca . Un rinforzo che sarebbe importantissimo già a gennaio, considerando i numeri dell’organico a disposizione del tecnico portoghese, ma che per costi e obiettivi del suo attuale club, lo Stoccarda, difficilmente potrà essere portato a termine prima del termine della stagione. Il Milan ha messo nel mirino Angelo Stiller, centrocampista tedesco classe 2001, da settembre nel giro della nazionale di Nagelsmann, che lo ha inserito nel gruppo dopo gli Europei, e tre anni da colonna dell’Under 21. Mancino, buon fisico, Stiller è nato a Monaco di Baviera ed è cresciuto nel Bayern, però è stato lasciato andare via a parametro zero nell’estate 2021 quando aveva 20 anni. Due stagioni discrete all’Hoffenheim, quindi a fine agosto 2023 il trasferimento allo Stoccarda per 5.5 milioni.

Stiller, le richieste tedesche

Con il club del sud-ovest tedesco, Stiller ha un contratto da 700mila euro netti ad annata fino al 2027. Nel ’23-24 è stato fra i protagonisti della cavalcata che ha permesso allo Stoccarda di arrivare addirittura secondo in Bundesliga, alle spalle del super Bayer Leverkusen di Xavi. Anche in questa stagione, che lo ha portato in nazionale, il centrocampista è titolare fisso e lo Stobccarda per il suo cartellino chiede non meno di 25-30 milioni. Una cifra importante, alta per i parametri a cui ci ha abituato il Milan di Cardinale, solitamente pronto a investire su target fra i 15 e i 20 milioni. Come detto, non sarà facile strappare Stiller allo Stoccarda già a gennaio. La squadra allenata da Sebastian Hoeness è decima in Bundesliga, ma a soli 4 punti dal quarto posto; mentre nel girone unico di Champions è attualmente a 7 punti, fuori dalle squadre in lizza per un posto nei playoff con buone chance, però, di strappare un biglietto per le qualificazioni visto che a gennaio affronterà il modesto Slovan Bratislava in trasferta e poi ospiterà in casa in una sorta di spareggio il Psg.