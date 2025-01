Milan, subito 4-4-2 contro la Juve: è scossa Conceicao

Sergio Conceiçao va veloce, perché il tempo non è un suo alleato in questo frangente. La semifinale di Supercoppa Italiana di domani sera contro la Juventus è un primo step importantissimo per l’allenatore portoghese, che ieri ha iniziato a studiare la possibile formazione da mandare in campo contro i bianconeri. I suoi moduli di riferimento sono il 4-4-2 e il 4-3-3 , ma visti gli uomini a disposizione è assai probabile che possa optare per la prima soluzione tattica.

La buona notizia è che Christian Pulisic si è allenato anche ieri in gruppo e sarà così titolare come esterno di sinistra, mentre a destra ci dovrebbe essere la conferma da titolare di Alex Jimenez, che continua a crescere partita dopo partita. Sono scelte quasi obbligate, visto che la batteria degli esterni è decisamente ridotta all’osso con Chukwueze (fuori per un mese a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro) e Okafor rimasti a Milanello per proseguire le loro fasi di recupero, mentre Rafael Leao, nell’allenamento di ieri, ha svolto un allenamento personalizzato sul campo dove ha alzato i giri del motore, ma non ci sono segnali di un suo ritorno in gruppo oggi. In caso di accesso alla finale, Leao potrebbe avere altri tre giorni per ricevere la luce verde per tornare a disposizione, almeno per la panchina.