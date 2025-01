Via Calabria e Florenzi, dentro Ricci e il Taremi italiano: rivoluzione Milan

Mercato Milan, anche Lucca nel mirino

Il tricolore potrebbe sventolare nel Milan targato 2025/26 anche in attacco, dove il futuro di Tammy Abraham resta tutto da decifrare. Occhio quindi a un centravanti emergente come Lorenzo Lucca, che a Udine appare in rampa di lancio verso un top club. Da settimane gli scout rossoneri lo stanno visionando con attenzione. Il motivo è semplice: con i suoi 201 centimetri la punta di Moncalieri potrebbe tornare molto utile per dare peso e forza nel gioco aereo al reparto d’attacco milanista. Non a caso nei principali campionati europei Lucca è l’attaccante che ha segnato più gol di testa (ben 5 sui 7 totali realizzati finora in campionato). Un’arma tattica che potrebbe risultare, estremamente, preziosa per sbloccare le gare più intricate. Senza dimenticare la buona qualità tecnica del numero 17 dell’Udinese, che nelle movenze ricorda parecchio un pupillo di Sergio Conceiçao. Quel Mehdi Taremi che ha vissuto le annate migliori della carriera al Porto proprio alle dipendenze del tecnico portoghese. Ecco perché dalle parti di via Aldo Rossi restano vigili sul goleador classe 2000. A gennaio la famiglia Pozzo ha già fatto sapere di non essere intenzionata a cederlo, ma in estate per 20 milioni può volare altrove. Da battere la concorrenza di molte altre squadre importanti come Juve, Napoli e Nottingham Forest.