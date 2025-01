Rashford-Milan: cosa serve per il jolly a Conceicao. Ricci, c'è un piano B

Ricci-Milan, la situazione

Capitolo centrocampo: il nome di Samuele Ricci è sempre caldo nelle dinamiche di mercato milaniste, ma sembra complicato poter anticipare l’operazione a gennaio con il Torino. Ecco perché i rossoneri, come sesto centrocampista utilizzabile in Serie A poiché under 22, sono tornati a monitorare il profilo di Warren Bondo del Monza. Il club brianzolo non vorrebbe privarsene, ma è altrettanto evidente che una chiamata del Milan sarebbe difficile da respingere.

Non è del tutto uscito dai radar il nome di Reda Belahyane del Verona, anche lui under 22 come Bondo, ma il gradimento milanista verso il suo profilo si è un po’ raffreddato nel corso delle settimane, dove ha anche perso il posto da titolare. Valutazioni in corso a 360 gradi, ma anche operazioni di secondo piano che potrebbero portare d enaro cash nelle casse milaniste. Il Chivas Guadalajara, club messicano, sarebbe entrato in contatto con la dirigenza di via Aldo Rossi per acquistare Luka Romero, attualmente in prestito all’Alaves che ha un diritto di riscatto a suo favore fissato in 7 milioni. Il Milan vorrebbe incassare la medesima cifra nel caso in cui si riuscisse ad arrivare ad un accordo e a sciogliere anticipatamente il prestito all’Alaves, dove Romero ha collezionato solo sei presenze in campionato.