Conceicao: "Milan, nessuno ha il posto assicurato. Leao, un nuovo infortunio e Rashford..."

"Abbiamo meritato di vincere ma dobbiamo pensare ai 17 punti dal vertice della classifica. Il Milan ha 7 champions e 19 titoli. Vincere una Supercoppa non può essere abbastanza per sentirci con la pancia piena". Sono le parole di Sergio Conceicao , intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sfida interna contro il Cagliari di Davide Nicola , in programma alle ore 20.45 di sabato 1 gennaio. Il Milan si presenta all'appuntamento reduce dal trionfo in Supercoppa, che oltre ad avere ribaltato buona parte dei pronostici, ha caricato di entusiasmo (e grosse aspettative) l'inizio della nuova gestione . Il successore di Paulo Fonseca è ora chiamato a dare una decisa sterzata alla classifica di Serie A, che vede i rossoneri all'8º posto con 27 punti e un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggi e 1 ko. L'agenda dell'ex Porto prevede poi le trasferte di prima Como e Torino poi, dove Leao e compagni ritroveranno la Juventus di Thiago Motta .

Conceicao: "Dobbiamo vincere e convincere"

"Dobbiamo vincere e convincere. La Supercoppa è passata. Chiedo scusa a chi deluderò, ma le emozioni non ci sono. C’è la normale adrenalina di trovarsi in un un club storico, ma ho tante cose nella testa che non so cosa vivrò. Sicuramente sentirò qualcosa al fischio d’inizio, non sono mica una pietra - ha dichiarato - . Ma l’importante è preparare al meglio i ragazzi. La fascia di capitano? Tutti i giocatori devono prendersi la propria responsabilità. Io sono il massimo leader dello spogliatoio. Chi ha la fascia o chi non ce l’ha comunque le sue responsabilità. È l’unica cosa che conta. Arrivare e cambiare l’ambiente è qualcosa di diverso. I ragazzi devono però cedere nel mio modo di lavorare. Abbiamo fatto dei cambiamenti a livello organizzativo della squadra che mi hanno lasciato contento. Lo spogliatoio è positivo. Mercato? Con la dirigenza abbiamo parlato di mercato nei momenti sbagliati. Abbiamo un’altra partita importante. So che dobbiamo confrontarci su questo ma non adesso. La cosa più importante è la partita con il Cagliari, poi parleremo del resto. I ragazzi partono dallo stesso livello. Giorno dopo giorno valuterò in base alla strategia che adotterò per la singola partita. Nessuno è escluso e nessuno è un titolare assoluto. Ogni giorno si lotta per un posto in squadra. C’è un piccolo problema con Loftus-Cheek e penso che non ci sarà con il Cagliari. Mi dispiace per lui ma ha avuto una ricaduta. I medici sapranno dirvi meglio". Conceicao ha poi risposto sul ruolo di Leao e sulle preferenze di modulo.