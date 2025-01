Milan-Parma, rissa sfiorata tra Conceicao e Calabria: finale incandescente© .

Il Milan ha battuto 3-2 il Parma nel 22° turno di Serie A con due gol segnati nei minuti di recupero. La formazione rossonera ha conquistato tre punti preziosi per il rilancio in classifica ma al fischio finale c'è stata grande tensione tra Sergio Conceicao e Davide Calabria . Dopo il triplice fischio del direttore di gara, infatti, l’allenatore portoghese ha avuto un violento scontro con il difensore, con gli altri giocatori milanisti che hanno separato i due.

Conceicao-Calabria, alta tensione

Un episodio molto particolare: i motivi del confronto non sono chiari. Conceicao, in occasione della sfida contro il Parma, ha scelto di affidare la fascia di capitano a Maignan, nonostante la presenza in campo dal primo minuto di Calabria, capitano 'ufficiale' durante la gestione di Pioli e di Fonseca. L'allenatore e il terzino si sono poi fronteggiati a muso duro dopo la vittoria con i gialloblù ed è servito l'intervento degli altri calciatori rossoneri e dello staff del portgohese per separarli.