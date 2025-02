Conceicao non si presenta, è a lutto. C’è Ibra: “Per lui era come un papà”

Ibrahimovic su Gimenez, Joao Felix e Leao

"Mister Conceiçao è molto emozionato per la morte dell'ex presidente del Porto - spiega Ibrahimovic -. Era un papà per lui, quindi sono venuto qui io a parlare". Il dirigente rossonero poi commenta la prestazione dei singoli e della squadra: "Mi aspettavo un impatto del genere di Gimenez. In questa squadra, i palloni in area arrivano. Bisogna essere pronti e metterli dentro. Non è facile arrivare in Italia e fare bene subito. È nostra responsabilità aiutarlo e metterlo nelle condizioni giuste per fare bene. Questa vittoria è molto importante - prosegue Ibra -. Abbiamo dominato. È chiaro che se si riesce a segnare subito, la partita si apre. Il Verona è arrivato qui per difendersi. Joao Felix? Ha giocato due partite intere, è venuto qui per aiutare e giocare, Ha fatto bene. Vuole sempre il pallone tra i piedi e crea sempre situazioni. Se sta bene, deve giocare o essere pronto per entrare. Le scelte spettano all'allenatore". Carezze anche per Leao: "Sarà sempre un riferimento per la squadra. È entrato e ha fatto un assist. Fa la differenza. Anche quando non è al top. Conceicao fa bene a far giocare tutti".