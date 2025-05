Calciomercato Milan, paura per i big: Reijnders Tonali-bis, Pulisic può andarsene, Maignan...

Maignan e Theo

Maignan e Theo Hernandez rimangono in scadenza 2026. L'accordo col portiere-capitano è stato trovato da tempo, però non viene ufficializzato e questo limbo chissà che non nasconda scenari differenti (in caso di partenza, attenzione a Chevalier del Lille e Caprile del Cagliari). Più complicato il discorso legato a Theo Hernandez, reduce da un'annata no. Ieri in Spagna "Marca" ha addirittura rivelato che il francese si sarebbe offerto da ex al Real Madrid, attualmente però sulle tracce di Carreras del Benfica e dell'ex Primavera rossonera Kerkez del Bournemouth. E poi c'è sempre Leao: al momento non sembrano esserci top club alla finestra, ma l'estate deve ancora cominciare...