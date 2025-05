Allegri al Milan, il clamoroso ritorno è più vicino: incontro tra Max e Furlani

Allegri torna in Serie A: pronto il Milan bis

Dopo un solo anno di assenza, Max Allegri è pronto a rimettere piede in Serie A. E anche questa volta si tratta di un ritorno: al Milan. L'ex tecnico della Juve è pronto ad abbracciare il mondo rossonero, dopo l'esonero del 2014 dopo il poker di Berardi con il Sassuolo che gli è costato la panchina. Sono passati oltre dieci, ha poi vinto tanti trofei con i bianconeri. E ora il suo obiettivo è di riportare in alto il Diavolo, dopo questo pessimo anno concluso all'ottavo posto e fuori dalle coppe. Il Milan non può più navigare in queste acque e il neo ds Tare con Furlani si sono già attivati per cambiare le carte in tavola. A partire proprio dalla guida, un allenatore di personalità e che conosce l'ambiente. E non resta che attendere le firme.