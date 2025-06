Filippi, l'ex Juve che Allegri ha voluto al Milan...per riconquistare Maignan

MILANO - L’affondo del Chelsea non è andato a buon fine e Mike Maignan resterà - per ora... - al Milan. Il portiere francese, scontento con il club rossonero per il trattamento ricevuto sulla vicenda rinnovo, non ha intenzione di prolungare e giocherà, se rimarrà, con l’accordo in scadenza nel giugno 2026. Sempre che Max Allegri non riesca a fare breccia nel cuore e nella testa del capitano rossonero, ricomponendo i cocci anche con la società. Per provarci, il nuovo tecnico rossonero sfodererà un’arma segreta: Claudio Filippi. Dopo quindici stagioni di Juventus - '10-24 da responsabile dei preparatori dei portieri, '24-25 da coordinatore dei preparatori dei portieri del settore giovanile - il 59enne tecnico romano tornerà a lavorare con Allegri, seguendolo nell’esperienza al Milan.