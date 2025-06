Leoni, scatto Milan: sì di Allegri, sorpasso di Tare all’Inter. Si lavora pure su Xhaka e Guerra

La situazione di Javi Guerra

Cosa che, invece, ha già fatto – seppur in via esplorativa – per Javi Guerra. Il Valencia non ha aperto alle contrattazioni davanti alla proposta da 16 milioni più 4 di bonus, anche perché sulla cifra incassata dovrà versare il 30% al Villarreal. Di fatto, per poter incassare 20 milioni puliti, il club spagnolo vorrebbe che il Milan ne offrisse 28, ma già un anno fa l’Atletico Madrid non andò oltre i 25 bonus compresi e qui dovrà esser bravo Furlani a portare la trattativa – senza tempi troppo lunghi – dalla sua parte. Anche perché, secondo quanto emerge dalla Spagna, Javi Guerra avrebbe chiesto uno stipendio fuori portata per il Valencia per rimanere, ovvero 3 milioni all’anno. Un salario che, invece, il Milan gli potrebbe garantire senza alcun tipo di affanno.