Modric: "Quando mi ha chiamato il Milan avevo già tutto chiaro. Serie A dura fisicamente"

Modric al Milan: "Ecco perché ho scelto i rossoneri"

Il centrocampista spiega i motivi dietro la scelta che lo ha portato al Milan: "Volevo rimanere in Europa per continuare a giocare un calcio competitivo. Avevo qualche altra offerta, ma quando il Milan mi ha chiamato per me era chiaro. Lo volevo dal primo minuto, mi ha impressionato anche il fatto che il direttore sportivo Igli Tare sia venuto in Croazia per presentarmi il progetto e tutto del Milan. Per me è stato un momento molto importante che mi ha dimostrato quanto volessero portarmi qui. Poi il Milan è uno dei più grandi Club d'Europa e non può essere soddisfatto della mediocrità: bisogna porsi gli obiettivi più grandi possibili, vincere titoli e competere con le migliori squadre del mondo. Ecco perché sono qui".

"Nella vita devi lavorare sodo"

E aggiunge: "Prima di tutto vengo con molto rispetto per tutti: i giocatori, gli allenatori e la società in generale. Voglio portare la mia fame di vincere, aiutare i miei compagni in tutti gli aspetti, lavorare sodo per guadagnarmi il posto in squadra. Non è mai facile nella vita, devi lottare e lavorare sodo". Cosa si attende dalla Serie A? "Soprattutto negli ultimi anni ho guardato la Serie A, è un campionato molto competitivo. Sta crescendo molto, poi ci sono molti giocatori croati che militano nel calcio italiano e mi paie sempre seguire i miei compagni di Nazionale. Ci sono molte grandi squadre, molti bravi giocatori, è un campionato tattico e molto duro fisicamente".