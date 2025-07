Estupinan al Milan, è ufficiale: Allegri ha finalmente il sostituto di Theo Hernandez

Il calciomercato estivo del Milan si arricchisce di un colpo importante in difesa: Pervis Estupiñan è ufficialmente un nuovo giocatore del club rossonero. Il terzino sinistro ecuadoriano arriva dal Brighton & Hove Albion a titolo definitivo, portando con sé esperienza internazionale, qualità atletiche e un curriculum già ricco di presenze nei maggiori campionati europei. Il Milan, alla ricerca di alternative affidabili sulle corsie esterne, dopo la cessione di Theo Hernandez , ha deciso di puntare su un profilo dinamico e dotato di una spiccata propensione offensiva. La firma del contratto fino al 30 giugno 2030 conferma la volontà della società di investire sul lungo periodo. Con Estupiñan, la squadra guadagna un rinforzo in grado di garantire spinta, copertura e personalità. Il giocatore indosserà la maglia numero 2, utilizzata tra gli altri anche da Paolo e Cesare Maldini, Costacurta, Tassotti e Cafù nei loro anni in rossonero.

La carriera di Estupiñan

Nato il 21 gennaio 1998 a Esmeraldas, in Ecuador, Estupiñan muove i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile della LDU Quito. Il suo esordio in prima squadra arriva nel 2015, quando non ha ancora compiuto 18 anni. Dopo 45 presenze in patria, l’Europa diventa presto il suo nuovo orizzonte: passa in Spagna, dove gioca con Granada, Almeria, Maiorca e Osasuna, accumulando esperienza in Liga e nella Segunda División. La svolta arriva con il trasferimento al Villarreal, dove si impone come titolare e conquista la UEFA Europa League nella stagione 2020/21. Nel 2022 passa al Brighton, con cui disputa 104 partite segnando anche 5 reti. Con la Nazionale dell’Ecuador ha collezionato finora 48 presenze e 4 gol, partecipando anche ai Mondiali e diventando una colonna della "Tri". Il suo percorso testimonia una crescita costante, sia a livello tecnico che caratteriale.

Il comunicato ufficiale del Milan

Di seguito la nota del club: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Pervis Estupiñan dal Brighton & Hove Albion FC. Il difensore ecuadoriano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato ad Esmeraldas (Ecuador) il 21 gennaio 1998, Pervis Estupiñan cresce nel Settore Giovanile del LDU Quito, con cui debutta in Prima Squadra nel settembre 2015 e totalizza 45 presenze. Nel prosieguo della sua carriera veste le maglie di Granada, Almeria, Maiorca e Osasuna, prima di trasferirsi al Villarreal con cui colleziona 74 presenze e vince l’Europa League. Nell'estate 2022 passa al Brighton con cui totalizza 104 presenze e 5 gol; nel 2019 debutta con la Nazionale maggiore dell'Ecuador con cui vanta 48 presenze e 4 gol. Pervis Estupiñan indosserà la maglia rossonera numero 2".

