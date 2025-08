Rakitic, il coro anti Juve e il chiarimento: "Volevo solamente..."

Dopo aver dedicato un post al suo amico Luka Modric (nuovo acquisto del Milan ) , Ivan Rakitic ha chiesto scusa ai tifosi della Juventus tramite una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il motivo? L'ex centrocampista del Siviglia e della nazionale croata, ha utilizzato un coro di scherno del Milan verso i tifosi bianconeri nel post dedicato proprio a Modric che recitava: "Non sanno quanto sono fortunati fratello!!! Buona fortuna, sempre al tuo fianco!!! Grazie fratello per la tua visita!".

Le scuse di Rakitic

Le scuse ai tifosi della Juventus per il coro utilizzato nel post sono arrivate solo 24 ore dopo tramite una storia: "Desidero porgere le mie più sincere scuse ai tifosi della Juventus. La mia intenzione era unicamente quella di usare una canzone associata al Milan per congratularmi con il mio amico Modric, senza essere a conoscenza del contesto storico o del testo ad essa collegato. Non avevo assolutamente alcun desiderio di offendere nessuno, men che meno un club per il quale nutro il massimo rispetto".