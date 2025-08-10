Chelsea-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

LONDRA - Se ieri Dublino è stato il palcoscenico dell’esordio nel Milan di Jashari, questo pomeriggio Stamford Bridge sarà quello della prima di Luka Modric. «Grandissimi giocatori, con poca intelligenza e umiltà, ne ho avuti pochi o nessuno. Non sta a me dire chi è Modric, è straordinario e siamo contenti di averlo», ha detto ieri Allegri, parlando del croato. Che contro il Leeds non ha messo piede in campo insieme a Maignan, Tomori, Fofana, Loftus-Cheek e Leao: tutti giocatori che oggi troveranno più spazio rispetto a chi ha già avuto tanti minuti ieri. Anche Maresca, peraltro, dovrebbe gestire le energie, considerando che il Chelsea è stato impegnato venerdì in amichevole contro il Bayer Leverkusen (vittoria 2-0 degli inglesi) e domenica 17 dovrà giocare la prima di Premier contro il Crystal Palace.
Dove vedere Chelsea-Milan: diretta tv e streaming
Chelsea-Milan è in programma alle ore 16 a Stamford Bridge e sarà visibile in diretta tv e in chiaro gratis per tutti ma solo in differita. Diretta su Dazn e dalle 21.30 su Nove.
Chelsea-Milan, le probabili formazioni
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Anselmino, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. All. Maresca
Milan (3-5-1-1): Maignan; F.Terracciano, Tomori, Bartesaghi; Musah, Fofana, Ricci, Modric, Saelemaekers; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri