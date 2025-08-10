Chelsea-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

LONDRA - Se ieri Dublino è stato il palcoscenico dell’esordio nel Milan di Jashari, questo pomeriggio Stamford Bridge sarà quello della prima di Luka Modric. «Grandissimi giocatori, con poca intelligenza e umiltà, ne ho avuti pochi o nessuno. Non sta a me dire chi è Modric, è straordinario e siamo contenti di averlo», ha detto ieri Allegri, parlando del croato. Che contro il Leeds non ha messo piede in campo insieme a Maignan, Tomori, Fofana, Loftus-Cheek e Leao: tutti giocatori che oggi troveranno più spazio rispetto a chi ha già avuto tanti minuti ieri. Anche Maresca, peraltro, dovrebbe gestire le energie, considerando che il Chelsea è stato impegnato venerdì in amichevole contro il Bayer Leverkusen (vittoria 2-0 degli inglesi) e domenica 17 dovrà giocare la prima di Premier contro il Crystal Palace.