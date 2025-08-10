De Winter scatena il derby mercato: Allegri lo vuole al Milan, Inter sorpresa

Passi in avanti da parte del Milan per quanto riguarda l'acquisto di Koni De Winter dal Genoa: il difensore ex Juventus era finito anche nel mirino dell’Inter ma i nerazzurri avevano fatto un tentativo per bloccarlo in caso di partenza di Bisseck e Pavard. Ora la società allenata da Allegri ha effettuato un vero e proprio sorpasso ai danni dei nerazzurri visto che Thiaw è ormai a un passo dal Newcastle e si sta liberando un posto in difesa. Quello di De Winter è un profilo già noto ad Allegri visto che è stato proprio lui a farlo esordire con la maglia Juve nella stagione 2021-2022 in occasione della sfida di Champions League contro il Chelsea. Proprio la promozione di De Winter dalla Next Gen alla prima squadra era arrivata su richiesta dell'allora allenatore bianconero. De Winter è dunque un giocatore che Max conosce bene e ha già allenato: nelle ultime ore il suo nome è diventato la priorità del mercato rossonero, dato che gli altri due giocatori nel mirino, Leoni (Il Parma non vuole scendere sotto i 35 milioni) e Comuzzo (la Fiorentina chiede 30 milioni), al momento non rientrano nei parametri economici della società. E allora si punta tutto su De Winter, che però nei giorni scorsi aveva già trovatpo un accordo con l'Inter, ma non si era ancora arrivati a dama col Genoa nonostante i buoni rapporti tra le due società
De Winter, le cifre dell'operazione
Ed ecco allora che il Milan di Allegri tenta lo "scippo" alla squara di Chivu. Per quanto riguarda le cifre dell'operazione, i costi dovrebbero aggirarsi sui 18-20 milioni di euro più bonus, o anche con una percentuale sulla futura rivendita. Il Milan ha deciso di intraprendere la stessa via dei nerazzurri, cercando prima l'intesa con De Winter (che gradirebbe anche la destinazione rossonera) per poi presentare un'offerta ufficiale al Genoa. Secondo quanto si apprende i primi contatti tra i due club sono stati positivi e l'intesa potrebbe arrivare presto. La società ligure valuta il cartellino del difensore 25 milioni, ma i rossoneri vorrebbero partire da una base di 20 milioni. Con la maglia del Grifone, De Winter ha collezionato 57 presenze e 3 reti nelle ultime due stagioni, facendo così gol a molti club di Serie A. Prima di approdare al Genoa, Koni ha giocato anche una stagione a Empoli, dove è sceso in campo in 14 occasioni.