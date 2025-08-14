Leao consiglia... Kean ad Allegri! "Magari insieme al Milan, ci mangeremmo tutti"

Amici fuori dal campo con progetti musicali condivisi, Rafael Leao e Moise Kean potrebbero avere un futuro fianco a fianco anche sul campo da gioco. Almeno così è nei sogni del portoghese rossonero, che vorrebbe l'attaccante della Fiorentina suo compagno al Milan . A rivelarlo è stato lo stesso Leao che sul suo canale Twitch ha risposto alle domande dei tifosi rossoneri. Alla richiesta di un fan: "Perché non porti Kean in live?", Leao ha risposto aprendo uno spiraglio di mercato che piacerebbe di sicuro anche a Max Allegri.

"Magari anche al Milan"

"Magari... Anche al Milan", la risposta di Rafael Leao che ha aggiunto: "Io voglio molto bene a Moise. Lui è mio fratello. Io e lui insieme in campo faremmo paura. Ci mangeremmo tutti. Ovunque lui andrà farà bene". Un attestato di stima quello del portoghese nei confronti dell'attaccante viola e della Nazionale. Durante questa sessione di mercato, l'ex Juve ha rifiutato le avances di molti club tra cui il Napoli di Conte pur di rimanere a Firenze, piazza che lo ha rilanciato. Leao lo vorrebbe in rossonero, ma per ora Tare è al lavoro per Hojlund dallo United.

Kean per Allegri, Leao senza limiti

Di sicuro Allegri è alla ricerca di un centravanti. Sfumata la pista Vlahovic, l'obiettivo è diventato il danese ex Atalanta. Eppure il tecnico toscano ha avuto un ruolo particolare nella carriera di Moise. Allegri lo ha fatto esordire nella Juventus a 16 anni e 9 mesi contro il Pescara. Sempre Allegri lo ha rivoluto in bianconero dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. E dunque Kean sarebbe un profilo ideale che troverebbe inrossonero l'amico Rafael. Nella live Leao ha poi parlato dei suoi obiettivi citando Walt Disney: "If you dream it, you can do it". Non si vuole porre limiti quindi il portoghese, che tenendo fra le mani un premio, che ricorda il "Pallone d'Oro", ha spiegato il perché abbia cominciato ad usare Twitch: "Perché voglio essere più vicino a voi tifosi e perché voglio stare di più insieme a voi. Farò, quando avrò tempo, altri live. E' una cosa divertente".