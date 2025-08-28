Jashari, gamba rotta! Shock Milan, frattura del perone e fuori fino a novembre

Per Ardon Jashari la trasferta di Lecce doveva essere l'inizio di una nuova storia calcistica tra lui ed il Milan , con Allegri che aveva già pensato di schierarlo dal primo minuto, ma invece non sarà così. Con un tono abbastanza preoccupato, il tecnico del Milan ha annunciato in conferenza stampa il forfait dello svizzero in vista della trasferta salentina a causa di uno scontro di gioco con Santiago Gimenez . Un'ora dopo infatti è arrivata la comunicazione dell'infortunio grave occorso al centrocampista.

Per Jashari un lungo stop

Ardon Jashari salterà la sfida di domani sera alle 20,45 contro il Lecce. Al centrocampista svizzero, arrivato dal Bruges grazie ad un investimento di circa 40 milioni tra parte fissa e bonus, è stato fatale nella rifinitura un contrasto di gioco con Santiago Gimenez, l'unico attaccante che ha in rosa Allegri. Gli esami hanno evidenziato la frattura composta del perone destro e questo significa un lungo stop almeno fino a novembre tra riatletizzazione e rientro in campo. Il club ha comunicato la scelta di una terapia conservativa e almeno otto settimane di assenza. Tutto ciò complica i piani di mercato del Milan, che ha bloccato per ora la cessione di Musah che potrebbe essere titolare a Lecce e non trasferirsi all'Atalanta. Bisognerà capire se l'investimento finale verrà fatto sul centrocampista o sull'attaccante oltre l'arrivo ormai definito di Nkunku dal Chelsea.