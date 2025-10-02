Milan, Tare: "Ecco chi ha scelto Allegri". Poi un aneddoto da giocatore: "Mi vergognavo"

"Con i miei compagni di scuola, quando sedevamo al "Parku Rinia", dicevo sempre loro che un giorno mi avrebbero visto in Serie A. Mi dicevano sempre che ero pazzo e non mi credevano. Dopo 15 anni ho incontrato per caso un mio amico che mi ha raccontato questo fatto". Così Igli Tare ha ripercorso le tappe della sua carriera prima in campo e poi fuori, partendo però dalla sua infanzia. Il ds del Milan si è raccontato in un'intervista con la giornalista albanese Grida Duma per il programma Top Story: "Credo che se hai un sogno, devi saper lottare e realizzarlo. Ho un'espressione che uso sempre: "Quello che per altri è la fine, per me è solo l'inizio". Perché lasciai l'Albania? Quelle erano le idee degli anni '90. Col senno di poi, forse ho sbagliato a provare la mia carriera fuori dall'Albania, perché avrei potuto avere una carriera migliore in Nazionale", ha aggiunto.

Dall'Albania alla Germania

Cresciuto nelle giovanili del Partizani Tirani, dove esordì anche in prima squadra, Tare nel 1994 lasciò l'Albania: "Sono andato in Grecia il primo anno, è stata un'esperienza piena di alti e bassi. Ho avuto l'opportunità di conoscere i lati positivi e negativi del paese in cui sono andato. Il periodo selvaggio e brutto della visione razzista degli albanesi. Per questo motivo, ho scelto di andare in Germania in seguito". L'esperienza tedesca di Tare iniziò dal Waldhof Mannheim. Ma all'inizio la situazione era difficile: "Il mio adattamento è stato traumatico, ero senza nessuno, ricominciavo tutto da zero. Con la mia borsa in spalla, andavo a cercare la squadra dove avrei potuto provare e mi avrebbero dato l'opportunità di entrare. Ci sono andato un pomeriggio, febbraio o marzo, ho chiesto loro di allenarsi con me e poi mi hanno detto che sarei rimasto con loro", ha rivelato.

L'avventura tedesca

Tare ha confessato di aver "lavorato come giardiniere. All'inizio mi vergognavo molto. Le prime due settimane in Germania, mi coprivo, perché pensavo che se qualcuno mi avesse guardato, avrebbe detto "È così che è passato da calciatore a giardiniere". Con il gruppo di lavoro, pulivamo i parchi, i fiori, gli alberi, ma dopo 2-3 settimane vivevo con orgoglio, perché non stavo facendo nulla di male, se non il fatto che stavo sopravvivendo e avevo un'opportunità economica per aiutare la mia famiglia. Questo è l'unico lavoro che ho fatto, ho lavorato per 6 mesi, poi me ne sono andato e ho avuto l'opportunità di provare per una grande squadra in Germania in quel periodo". Tare giocò con il Karlsruhe nel 1996-97, poi due stagioni nel Fortuna Dusseldorf e per concludere due anni al Kaiserslautern.