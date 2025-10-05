Allegri e la frase a Pulisic dopo il rigore sbagliato: il siparietto non visto in tv

In una sfida ad alta tensione tra Juventus e Milan , l’occasione più ghiotta della partita capita sui piedi di Christian Pulisic . L’americano ha la grande opportunità di portare avanti i rossoneri dagli undici metri, ma il suo rigore finisce clamorosamente alto sopra la traversa. Il portiere bianconero Di Gregorio si era tuffato dalla parte opposta, battuto sul tempo, ma il tiro del numero 11 del Milan, indirizzato con il piatto, si rivela impreciso. Un errore pesante in un momento chiave della gara e che avrebbe cambiato l'inerzia. Il gesto tecnico ha fatto sfumare un potenziale vantaggio cruciale per gli uomini di Allegri , che ha deciso di non guardare nell'occasione.

Allegri, lo sguardo altrove e il commento amaro

Nel momento in cui Pulisic si apprestava a calciare il rigore, Allegri ha scelto di non guardare. Voltato di spalle verso la panchina del Milan, il tecnico ha preferito affidarsi all’istinto, evitando di assistere al possibile vantaggio della sua squadra. Dopo l’errore, ha chiesto al proprio staff informazioni sull’esito del tiro: "Ha sbagliato? Glielo ha parato? Fuori? Ha tirato di piatto vero? Glielo avevo detto di non calciare i rigori di piatto…". Un siparietto curioso, raccontato da Dazn. Quando poi Pulisic si è avvicinato alla panchina, l'allenatore gli ha fatto la stessa domanda diretta, subito è scattato un sorriso amaro condiviso tra i due. Un momento che racconta molto della tensione, della pressione e anche dell’umanità che si nasconde dietro gli episodi più importanti.

