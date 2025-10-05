Passato e presente che si incrociano, corsi e ricorsi storici. Una sfida mai banale quella tra Juventus e Milan , in campo di fronte questa sera all'Allianz Stadium. Igor Tudor spera di tornare alla vittoria dopo i 4 pareggi consecutivi tra campionato e Champions ( l'ultimo rocambolesco col Villarreal ). I bianconeri però dovranno fare a meno di Gleison Bremer , ancora alle prese con i suoi problemi fisici e neanche convocato per stasera . Dall'altro lato sarà una serata diversa dalle altre per Massimiliano Allegri , che torna per la prima volta da avversario a Torino. Il tecnico rossonero, reduce dal successo prestigioso contro il Napoli di Antonio Conte, proverà a continuare la striscia di vittorie consecutive (per ora a 4) e mantenere la vetta della classifica in Serie A. Torna da ex anche Adrien Rabiot , avversario dei bianconeri dopo i 5 anni vissuti a Torino.

" Cosa dirò ad Allegri? Mi viene da ridere sempre . Aspetto di vederlo in campo, sa come giocano tanti nostri giocatori. Sarà un po’ difficile ma anche noi sappiamo come giocano loro" - ha detto McKennie a Dazn.

Queste le parole dell'allenatore bianconero a Dazn: " David? Scelgo quello che è adatto alla partita, poi giocano tutti: anche quello che non entra. Continuità? Nessuna squadra al mondo può fare 90 minuti. Noi a Villarreal un grande secondo tempo, ma non un primo disastroso. Noi proviamo ad andare sempre forte, ma non è facile e anche noi abbiamo i nostri limiti. Rugani? Lui è un giocatore affidabile, che ha fatto partite importanti ed è giusto farlo giocare. E' della Juventus, ha giocato poco e oggi gioca. Gabbia per Modric? Non c'è nessuna gabbia, si gioca di squadra. Che vinca il migliore".

Il numero dieci della Juve ha salutato il tecnico rossonero prima della sfida. Fu proprio Allegri a farlo esordire in Serie A.

I tifosi hanno dedicato un olè ad Allegri che in panchina è stato pizzicato con gli occhi lucidi.

10' - La Juve muove bene il pallone, con Kalulu che va sul fondo e di tacco libera McKennie , ma l'americano in area non è lesto e non riesce a calciare, grazie anche all'anticipo di Fofana.

19:58

Curva Juve, il messaggio per Allegri

Questo il messaggio della Curva bianconera per Allegri: "L'avvicinamento a Juventus-Milan inizia ovviamente da Mister Allegri che torna a Torino da avversario. Ma diciamolo apertamente, avversario non sarà mai. È e sarà sempre uno di noi dall’altra parte della barricata. Perché Allegri ha diviso tanto per la sua idea di calcio non spettacolare ma tanto concreta. Ma certi numeri resteranno per sempre, 5 Scudetti, altrettante Coppe Italia, 2 Supercoppe e delle serate europee indimenticabili. Un grandissimo lavoratore che è arrivato sulle ceneri di Antonio Conte che riteneva la Juventus un club con 10€ nel portafogli che non si poteva permettere il Ristorante da 100€ ed invece ci ha condotto a Berlino. Gli hanno criticato il fatto di essersi appoggiato sul lavoro di Conte ed eccolo costruire una nuova squadra da urlo che ci ha portato ad un passo dal sogno a Cardiff.

Non solo il primo ciclo di successi ma quella panchina bollente su cui nessuno voleva sedersi, una Società allo sbando, una Juventus in piena bufera che nonostante tutto, penalizzazioni, cambi di Società e Dirigenti assenti… Ha condotto la Juve ad alzare una Coppa Italia. Non solo tutto ciò ma soprattutto la classe con cui ha difeso la Juventus dagli attacchi provenienti dall’esterno compresi gli scempi arbitrali come in occasione della Finale di Coppa Italia con uno Show contro Rocchi. I critici diranno che ha guadagnato tanti soldi, giustamente perché è un professionista. E che professionista. L’immagine di copertina racchiude quanto ci ha amato Allegri, seduto sul Cartellone Pubblicitario a godersi per l’ultima volta il suo meraviglioso pubblico che festeggiava il trofeo vinto. Una Società INDEGNA ti ha negato l’opportunità di ricevere il doveroso abbraccio della famiglia Juventina. Ma quel giorno Mister sta per arrivare. Perché non ci avrai fatto divertire… MA QUANTO CI HAI FATTO GODERE MISTER!!! Bentornato a casa Massimiliano Allegri".

19:49

Milan, la formazione ufficiale

Questo l'unidici titolare scelto da Allegri:

Milan (3-5-2-): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.

19:44

Juve, la formazione ufficiale

L'allenatore della Juve ha risolto il ballottaggio in difesa e ha deciso di sostituire Bremer con un esordio in Serie A. Risolto anche il ballottaggio in attacco tra David e Vlahovic, scelto il compagno di Locatelli in mediana. QUI LA FORMAZIONE UFFICIALE.

19:40

Tudor, la battuta su Modric e quelle partite al Mondiale

In conferenza stampa l'allenatore della Juve ha elogiato il centrocampista del Milan e poi con una battuta ha fatto scoppiare tutti a ridere. I due insieme con la Croazia hanno rappresentato generazioni diverse, ma hanno vissuto anche dei momenti insieme.

19:34

Il bilancio tra Tudor e Allegri

Pochi allenatori possono vantare una statistica a favore contro Allegri, Tudor è uno di questi. Il tecnico della Juve è un avversario difficile per Max e quando si incontrano spesso quello che esce con il sorriso è il croato. E i tifosi bianconeri sperano che lo stesso epilogo possa verificarsi al termine della sfida contro i rossoneri. QUI TUTTI I PRECEDENTI.

19:22

Allegri show verso Juve-Milan

“Non ho mai vinto allo Stadium, questa cosa è divertente”. Nel giorno di Juventus-Milan il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha presentato la sfida a Dazn da avversario. “Speriamo possa esser la prima volta, sarà comunque una bella partita”. L'allenatore, ex bianconero, ha parlato del campo, delle emozioni e di tutto quello che ruota attorno a questa grande partita.

19:12

Tudor carica la Juve

Manca sempre meno al fischio d'inizio tra Juve e Milan. Una sfida che sa di storia, ma una storia nella storia è sicuramente rappresentata dal ritorno di Massimiliano Allegri a Torino, da avversario. Eppure per il tecnico bianconero Igor Tudor non c'è spazio per i sentimentalismi, l'obiettivo è "fare una partita di livello". D'altronde lui se ne intende di sfide con i rossoneri, visti i tanti match vissuti da giocatore. E a Dazn ha caricato l'ambiente in vista del big match.

19:05

Juve, la probabile formazione

Alcune scelte di Tudor verso la sfida coi rossoneri sembrano certe, il nodo più difficile da sciogliere resta quello della difesa. Con Bremer out, il tecnico potrebbe optare... per un esordio da titolare nel reparto arretrato. Davanti, invece, pronto a tornare Conceicao dal 1' dopo l'iniziale panchina in Champions League.

19:00

Tudor senza Bremer: c'è Pedro Felipe

Juve, contro il Milan senza il totem difensivo: Bremer, dopo il fastidio accusato con l'Atalanta, ha saltato la gara di Champions col Villarreal e salterà anche quella coi rossoneri. Il brasiliano non è stato neanche convocato da Tudor, col tecnico che ha invece chiamato il giovane centrale della Next Gen Pedro Felipe (QUI I DETTAGLI).

Allianz Stadium - Torino