Tudor-Allegri, il bilancio dice...: quei debutti da sogno e la vittoria inutile. C'entra Milik!

Tudor-Allegri, l'esordio top e l'elogio a Bremer

Quando una squadra è in difficoltà, Tudor sa scuoterla. Lo ha dimostrato lo scorso anno alla Juve, conquistando il quarto posto Champions League e anche nel 2024 alla Lazio, quando in poche partite è riuscito a ribaltare una situazione complicata lasciata da Sarri e ha portato la squadra al settimo posto e in Europa League. E nel suo match d'esordio all'Olimpico con i biancocelesti ha battuto proprio Allegri e la Juve grazie alla rete di Marusic al 93'. L'allenatore croato prima del fischio d'inizio è stato pizzicato dalle telecamere mentre caricava Castellanos. Tramite le riprese, diventate poi virali sui social, è stato facile intuire il labiale di Tudor che, riferendosi a Bremer, ha detto al suo giocatore: "Guarda, di là c'è un difensore che per me è il più forte al mondo. C'è una cosa più bella di giocare contro il più forte al mondo? No, non c'è". E ora il mister spera di averlo contro il Milan, anche se si è allenato ancora una volta a parte.