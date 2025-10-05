Juventus-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Tutto pronto allo Stadium dove alle 20:45 la Juventus ospiterà il Milan nel posticipo domenicale valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Reduce dal pari in terra spagnola contro il Villareal in Champions League, i bianconeri vogliono tornare alla vittoria in campionato dopo due pareggi consecutivi contro Verona e Atalanta. In classifica, la Juventus ha perso posizioni scivolando al quinto posto a quota 11 punti ad una sola distanza dalla vetta. In conferenza stampa, Igor Tudor ha presentato così la sfida: "Non so che gara sarà, ma il Milan è una squadra di primissimo livello, hanno buoni giocatori e stanno in un buon momento. Giochiamo a casa nostra però e vogliamo fare una buona gara. Penso che la squadra ha fatto due grandi partite, meglio dell'avversario. Abbiamo spinto ed è mancato poco per ottenere i tre punti. Vedo la squadra in crescita e queste due partite mi sono piaciute. Stiamo bene, anche se siamo alla Juve e il pareggio non basta. Identità? Più chiara di questo non si può avere, giochiamo da sei mesi così". A Torino arriva un Milan in forma, reduce da cinque vittorie di fila dopo la sconfitta all'esordio contro la Cremonese. I rossoneri dell'ex Allegri comandano la classifica di Serie A a quota 12 punti insieme a Napoli, Roma e Inter e vengono dal successo interno proprio contro la formazione di Antonio Conte.
Juventus-Milan: diretta tv e streaming
Juventus-Milan, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).
Le probabili formazioni di Juventus-Milan
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Joao Mario, Pedro Felipe, Thuram, Kostic, Koopmeiners, Adzic, Zhegrova, Openda, Vlahovic. Indisponibili: Bremer, Miretti, Milik. Squalificati: /.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic; Gimenez. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Loftus-Cheek, Balentien, Nkunku, Leao. Indisponibili: Jashari. Squalificati: Estupinan.
ARBITRO: Guida della sezione di Torre Annunziata. ASSISTENTI: Colarossi-Rossi C. QUARTO UFFICIALE: Ayroldi. VAR: Di Bello. ASS. VAR: Ghersini.
