Juventus-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Tutto pronto allo Stadium dove alle 20:45 la Juventus ospiterà il Milan nel posticipo domenicale valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Reduce dal pari in terra spagnola contro il Villareal in Champions League, i bianconeri vogliono tornare alla vittoria in campionato dopo due pareggi consecutivi contro Verona e Atalanta. In classifica, la Juventus ha perso posizioni scivolando al quinto posto a quota 11 punti ad una sola distanza dalla vetta. In conferenza stampa, Igor Tudor ha presentato così la sfida: "Non so che gara sarà, ma il Milan è una squadra di primissimo livello, hanno buoni giocatori e stanno in un buon momento. Giochiamo a casa nostra però e vogliamo fare una buona gara. Penso che la squadra ha fatto due grandi partite, meglio dell'avversario. Abbiamo spinto ed è mancato poco per ottenere i tre punti. Vedo la squadra in crescita e queste due partite mi sono piaciute. Stiamo bene, anche se siamo alla Juve e il pareggio non basta. Identità? Più chiara di questo non si può avere, giochiamo da sei mesi così". A Torino arriva un Milan in forma, reduce da cinque vittorie di fila dopo la sconfitta all'esordio contro la Cremonese. I rossoneri dell'ex Allegri comandano la classifica di Serie A a quota 12 punti insieme a Napoli, Roma e Inter e vengono dal successo interno proprio contro la formazione di Antonio Conte.