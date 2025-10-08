"Allegri avrà la chiave per Leao: il problema è un altro. Milan, lo Scudetto..."

MILANO - Rafa Leao può essere il numero nove del Milan ? La risposta nemmeno Demetrio Albertini l’ha ancora trovata. «Rafa non è sicuramente un attaccante da area di rigore, non può nemmeno fare la boa. È un attaccante da falcate lunghe, da contropiede. Sicuramente può essere una valida alternativa, ma dipenderà come si adatterà al ruolo».

Allegri riuscirà a fare di Rafa un campione? «Max ha gestito tanti campioni, è sempre stato ai vertici in Italia. Ha grande esperienza e troverà la chiave per poter far rendere al meglio Leao».

Il problema è sempre la testa? «Non è la sua testa, è la sua continuità. Poi se deriva dalla testa o dal fisico non lo so. Io da spettatore dico che Leao non si può mettere in discussione perché è un grandissimo giocatore. Ma per essere un grandissimo campione deve mettere insieme le sue qualità e la continuità».

Leao o no questo Milan può puntare a vincere lo scudetto? «Io sono abituato a pensare sempre in grande, e pensare in grande per il Milan significa giocare per lo scudetto. Il Milan ha la possibilità di giocare una sola volta a settimana, quindi non è che c'è da scegliere, c'è solo quello a cui pensare. È un vantaggio».