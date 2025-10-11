“Leao rischia di autoescludersi, Allegri ha tutto da guadagnare. Milan da Scudetto”

Roberto Donadoni, l’inizio di stagione del Milan è stato...? «Direi buono. Ho visto un bel Milan. Forse un po’ meno nell'ultima partita contro la Juventus, dove non c’è stata una prestazione all'altezza delle altre. Ma è chiaro che quando la posta in palio è alta, vincere diventa più complicato. Però direi che l'inizio è ottimo e fa ben sperare».



Il merito si può attribuire a Massimiliano Allegri? «È tutto un insieme. Sicuramente Allegri ha la sua percentuale di meriti. È chiaro che riuscire a creare un gruppo che sia coeso e unito non è semplice e credo che sia stata soprattutto la difficoltà dell'anno scorso del Milan. Quest’anno sembra che questo problema si sia stato superato e in campo si vede un’altra squadra».



Qualche giorno fa Demetrio Albertini a "Tuttosport" ha dichiarato che Modric, giocatore che mancava al Milan da ormai troppi anni, gli ricorda Pirlo. La pensa anche lei così? «Sicuramente è un giocatore che ha quelle caratteristiche. Considerato l'età che ha, stupisce anche la sua capacità di mettersi al servizio della squadra con grande dinamismo. Mi auguro che possa riuscire a giocare il più possibile con questa intensità perché sicuramente è un valore aggiunto non solo per quello che può esprimere in campo, ma anche per l'esempio che dà quotidianamente a tutti i suoi compagni».