Allegri, problemi... al matrimonio: l'infortunio di un top del Milan lo sorprende così

Preoccupano le condizioni di Alexis Saelemaekers in casa Milan . Il classe 1999, convocato dal ct Rudi Garcia per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali, ha lasciato in anticipo il ritiro della nazionale belga a causa di un problema fisico . Ieri Saelemaekers ha giocato da titolare la partita contro la Macedonia , pareggiata 0-0, ma è stato sostituito intorno all'ora di gioco. Al suo posto è entrato l'attaccante della Juventus , Lois Openda . Oggi invece la cattiva notizia che mette in apprensione il Milan.

Il tipo di infortunio

L'esterno rossonero si è sottoposto a controlli medici, i quali "hanno evidenziato che non sarà pronto per la partita con il Galles", fa sapere la federazione belga su X. Secondo le ultime indiscrezioni dal Belgio, si tratta di un infortunio muscolare. Il calciatore salta dunque la trasferta in Galles del 13 ottobre e rientra a Milano per ulteriori controlli, a questo punto decisivi per capire se potrà essere a disposizione di Allegri per il match di San Siro contro la Fiorentina alla ripresa del campionato, il 19 ottobre. Allegri che intanto sta trascorrendo la giornata di oggi in Calabria, precisamente a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, dove è stato invitato a un matrimonio. In attesa dell'esito dei nuovi controlli, i fantallenatori che hanno in rosa il classe 1999 restano in allerta. Così come Allegri, in ansia anche per le condizioni di Christian Pulisic, dopo il problema in allenamento con la Nazionale che lo ha costretto a partire dalla panchina nell'amichevole contro l'Ecuador.