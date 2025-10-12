Calciomercato, Gila tra Milan e Inter: Tare lo rivuole e Lotito ha già fermato Marotta

Certi amori regalano un’emozione per sempre. La celebre hit di Eros Ramazzotti deve conoscerla bene anche il ds rossonero Igli Tare , visto che all’orizzonte si profila un ritorno di fiamma per uno dei tanti talenti scovati e portati in Italia dal dirigente albanese. Ovvero il centrale spagnolo Mario Gila che, tra l’altro, fu l’ultimo colpo dell’esperienza laziale di Tare. Il difensore classe 2000 fu pescato nell’estate 2022 dal Real Madrid per 5 milioni più il 50% sulla futura vendita in favore dei Blancos. Col senno del poi: un colpaccio da parte di Tare e di riflesso per il club biancoceleste, visto che oggi Gila vale cinque volte tanto. E così dalle parti di via Aldo Rossi hanno iniziato a farci più di un pensierino per la prossima stagione, anche se non va esclusa una possibile manovra già nella finestra invernale di trattative, complice la necessità dei capitolini di fare cassa per sbloccare il mercato in entrata.

Gila, Milan ed Inter alla finestra

Attenzione, però, su Gila non c’è solo l’interesse del Milan, ma pure quello dell’Inter che aveva già fatto un tentativo per il calciatore iberico nei mesi scorsi. Offensiva respinta sul nascere da parte della Lazio che non avrebbe potuto rimpiazzarlo. Una mossa inevitabile ma che adesso complicherà i piani biancocelesti. Il rinnovo di contratto con Lazio, infatti, è ormai da mesi in alto mare e le problematiche vissute negli ultimi mesi dalla società del presidente Claudio Lotito non hanno affatto contribuito a far decollare i dialoghi tra le parti. Anzi, la sensazione è che si stia profilando all’orizzonte un lungo addio. Col telefonino dell’agente Alejandro Camano che sta iniziando a squillare sempre più spesso. Diversi club, infatti, stanno iniziando a chiedere informazioni sulle condizioni economiche dell’eventuale operazione e le richieste contrattuali del centrale, che in questi anni ha dimostrato di saper giostrare con efficacia sia nella retroguardia a quattro sarriana sia in una linea a tre come quella utilizzata da Tudor. Una duttilità in più ruoli (può fare sia il perno centrale sia il braccetto, come amano chiamarli adesso gli allenatori) che rende Mario un’occasione decisamente invitante sul mercato. Motivo per cui le milanesi gli hanno messo gli occhi addosso.

Tare, il blitz per Gila dal Real Madrid

Col Diavolo che può calare un bel jolly sul tavolo delle trattative, ovvero la presenza di quell’Igli Tare che ha creduto in tempi non sospetti nelle doti del centrale catalano. Un feeling speciale che - si sa - nel mercato spesso può risultare decisivo e fare la differenza. Anche perché tre anni fa il Real Madrid riteneva Mario acerbo per indossare la camiseta blanca e l’aveva messo sul mercato dopo la positiva esperienza in prestito all’Espanyol. In quel momento arrivò Tare, che con un blitz dei suoi anticipò la concorrenza di alcuni club della Liga, portandolo in Serie A con la promessa che nel campionato considerato l’università per i difensori Gila sarebbe riuscito poi a imporsi come uno dei migliori specialisti in circolazione. Detto, fatto. E chissà che tra qualche mese le loro strade non possano ritrovarsi…